Beşiktaş 'ın Sivasspor 'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, ilk antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah beyazlı takımın 4 yıllık anlaşma sağladığı genç isim, daha önce konsol oyunlarında oynadığı Dele Alli ile takım arkadaşı olmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

İşte Kerem Atakan Kesgin'in açıklamaları:

Gerçekten kendimi çok özel hissediyorum. Taraftarlarımızın önüne çıkacağım anı iple çekiyorum. Çok mutluyum. Sakatlıksız ve şampiyon olduğumuz bir sezon diliyorum. Zidane ve Modric'i kendime örnek alıyorum. Türkiye'den de oyun tarzıma yakın olan Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin'i çok beğeniyordum. Umarım bol bol gol ve asist yaparım. Henüz o sayıyı belirlemedim. Oğuzhan Özyakup'u çok beğeniyordum ve kendime örnek alıyordum.

Rıza Çalımbay'ın yeri bende farklı. 'Büyük bir camiaya gidiyorsun. Sen bu işi layıkıyla yaparsın' dedi. Bu düşünceleri mutlu etti. 8 ve 10 numara bana yakın pozisyonlar. Hocam nerede görev verirse oynarım tabii ki.

Dele Alli, konsol oyunlarında sürekli aldığım ve oynadığım bir oyuncuydu. Onunla takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Bir an önce tanışmak için sabırsızlanıyorum.