Beşiktaş , 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin’i kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Genç oyuncu daha sonra sağlık kontrollerinden geçti. Genç futbolcu, imzanın ardından dün Siyah-Beyazlı formayla ilk açıklamalarını Beşiktaş'ın Youtube kanalına yaptı.

'Rıza hocamı çok seviyorum'

Kerem Atakan Kesgin, "Bu büyük camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Benim için uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım bu sezonu şampiyonlukla kapatırız ve benim de büyük emeğim olur. Forma savaşının içinde olacağıma eminim. Kendimi hazır hissediyorum. Hocamın da hak ettiğim zaman o formayı vereceğine inanıyorum. Rıza Çalımbay ile konuştuk. Bana çok inandığını ve benim istedikten sonra bazı şeyleri başarabileceğimi söyledi. Rıza hocamı çok seviyorum, benim için çok önemli insanlardan biri. Sürekli de irtibatta olacağız. Taraftarla buluşacağım günü iple çekiyorum" dedi.







