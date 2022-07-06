Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturan Kara Kartal, Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı.Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu, 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay ile kadrosuna kattı. Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Muleka kimdir?

Jackson Muleka Kyanvubu (d. 4 Ekim 1999), Demokratik Kongolu futbolcudur. Standard Liège'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da forma giydi.

Jackson Muleka Hangi Takımlarda Oynadı?

Ecofoot Katumbi'de altyapı kariyerine başladı.

2017'de TP Mazembe'de profesyonel maçlarına çıktı. 2020'de R. Standard de Liège'ye geçti. Buradan Kasımpaşa'ya kiralandı. Aynı zamanda Kongo DC'de de oynamaktadır.

Santrfor, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa ile ligde çıktığı 14 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaptı.