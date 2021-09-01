Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero’yu yeniden kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Siyah Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero’ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadığını vurgulayan İspanyol stoper, Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Hayatta en çok iz bırakan anlar tecrübe ettiğimiz zorluklar ve başarılardır. İz bırakırlar çünkü geriye baktığımızda her ikisini de tebessümle hatırlarız. Bilmediğin bir ülkede hamile eşini evde yalnız bırakıp maçtan maça koşturmak... Bir insanın ömründe tecrübe edebileceği en özel ilkleri İstanbul'da yaşadım. Önce kızımın doğumu, sonra kariyerimin ilk kupaları. Şimdi bu güzel anıları artırmak için Beşiktaş'a geri dönüyorum. Haydi Kara Kartallar.''