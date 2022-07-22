2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İstanbulspor’dan, Beşiktaş ’ın yolunu tutan Emrecan Uzunhan, yaşadıklarını anlattı. İmzayı atarken, çok büyük bir heyecan yaşadığını belirten genç futbolcu, kariyerinde çok önemli bir adım attığının altını çizdi. 21 yaşındaki stoper, şunları söyledi: “Beşiktaş’a gelmek, bu şanlı kulübe imzayı atmak en büyük hayalimdi. İmzayı atarken adeta ellerim titredi. Yaşadığım duygunun tarifi yok. Bu büyük kulübe gelerek en büyük hedeflerimden birini gerçekleştirdim. Aynı zamanda hayalimi gerçekleştirmenin vermiş olduğu gururu yaşıyorum.”

‘Tarifi zor bir duygu’

“Bu kulüpte forma giymek, Beşiktaş arması için mücadele etmek tarifi zor bir duygu. Şimdi odaklanmam ve çok çalışmam gerekiyor. İlk defa Siyah-Beyazlı formayı giyeceğim gün için can atıyorum. Bu kulübe layık olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım.”

Süleyman Hatısaru