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Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, İstanbul'da

26 Temmuz 2019, Cuma 22:43
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Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, İstanbul'da

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas Pereira dos Santos, İstanbul'a geldi.
Brezilyalı futbolcu, Türk Hava Yolları'nın TK16 sefer sayılı uçağıyla Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi. Saat 21.30'da havalimanına ayak basan Douglas'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı yıldız, sonrasında Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Douglas'ın havalimanından görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)

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