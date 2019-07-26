Beşiktaş’ın transferinde anlaşma sağladığı ve geçen sezon Sivas’ta forma giyen yeni yıldızlarından Douglas, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, yarın sabah saatlerinde soluğu Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde alacağı ve bir dizi sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Sambacı’nın kontrollerinde herhangi bir sıkıntı çıkmaması halinde de Beşiktaş’ın Avusturya’da devam eden yeni sezon hazırlıklarına katılacağı belirtildi. Bonservisi elinde olan ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Douglas, senelik 800 bin Euro kazanacak.