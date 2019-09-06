Beşiktaş'ın son gün transferi Abdoulay Diaby oynadığı takımlarda süratiyle ün yapmış bir yıldız olarak biliniyor. Mali asıllı Fransız oyuncuya 'Rüzgarla yarışan adam' yakıştırması yapanlar çoğunlukta. Attığı deparlarla sprintilerle yarışacak düzeyde olan Diaby tutulması zor bir oyuncu.

SEDAN ALTYAPISINDA BAŞLADI

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın takıma katılmasıyla sağ kanatta oynaması beklenen Diaby futbola Sedan altyapısında başladıktan sonra Lille,Mouscron, Club Brugge ve S.Lizbon'da oynadı.

MARKE EDİLMESİ ZOR BİR İSİM

Asıl bölgesi sağ kanat olmasına rağmen forvet hattında da görev yapabilen 1.73 boyundaki solak yıldız gününde olduğu zaman rakip savunmaların kolay durduramayacağı bir isim olarak biliniyor.

45 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİSTLİK KATKI

Sporting Lizbon'daki ilk sezonunda 45 resmi maça çıkan ve takıma 6 gol, 4 asistlik katkı veren Malili futbolcu bu sezon ise 3 maçta süre aldı. Ardından Beşiktaş'a transfer oldu.

HEDEFLERİM ÇOK BÜYÜK

Kartal'ın yeni transferlerinden Elneny, Beşiktaş'ta büyük hedefleri olduğunu söyledi. Mısırlı futbolcu, "Taraftarımın karşısına çıkacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Kendime güveniyorum" dedi.

Diaby geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da 45 resmi maçta 6 gol, 4 asist yaptı.

Kaynak: Takvim