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Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz Antalya kampına katıldı

Beşiktaş’ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya’ya geldi.

04 Ocak 2019, Cuma 06:24
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Beşiktaş'ın yeni transferi Burak Yılmaz Antalya kampına katıldı

Beşiktaş’ın, transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya’ya geldi.

Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili geçtiğimiz saatlerde yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel’i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

DHA

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