İkinci Şenol Güneş dönemi başladı!

Valerien Ismael'le yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş 'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oluyor. Siyah-Beyazlı takım deneyimli teknik adamla her konuda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama an meselesi. Bu arada Şenol Güneş'in sözleşme detayları da belli oldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş’ta Valerien İsmael dönemi kapanıyor. Siyah Beyazlılar, yollarını ayırma karar aldığı Fransız teknik adam ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağladı. Beşiktaş kulübünden artık resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.





YOLLAR AYRILDI!

Beşiktaş’ta teknik direktör değişikliği yaşanacak. Son altı maçta sadece bir galibiyet alan Siyah-Beyazlılar, Atakaş Hatayspor mağlubiyeti sonrası Valerin Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı. Açıklamanın yapılması bekleniyor.





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ŞENOL GÜNEŞ KONUŞTU

Bu akşam Beşiktaş yönetimiyle görüşen Şenol Güneş: "Yönetimle görüştük, yarın belli olur. Beşiktaş taraftarına selamlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI!

Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2+1 yıllığına anlaştı. Güneş, yıllık 1.5 Euro artı bonuslar alacak. Şampiyonluk primi 250, kupa 150 bin Euro olarak belirlendi. Siyah-Beyazlı kulübün Şenol Güneş anlaşma detaylarını resmi olarak kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

ÜMRANİYE MAÇINDA SAHADA

Şenol Güneş, Cuma günü Beşiktaş'la antrenmana çıkacak. Hafta sonu Ümraniyespor maçında takımın başında olacak.

Orhan Yıldırım