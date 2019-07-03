2014-2015 sezonundan bu yana Beşiktaş formasının göğsünde yer alan Vodafone, önümüzdeki yıldan itibaren olmayacak. 2 sene önce uzatılan sözleşme sona ererken, yapılan yeni görüşmelerde siyah-beyazlı yönetim, telekomünikasyon deviyle anlaşma sağlayamadı. Forma sponsorluğu konusunda yöneticilerden Hüseyin Yücel hemen devreye girerken, sahibi olduğu Bahçeşehir Koleji ile büyük ölçüde el sıkışıldığı öğrenildi.

Tarafların önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. konuşulan rakam ise yıllık 3.5 milyon Euro yani yaklaşık 22.5 milyon TL. Kagawa’yı getirmişti Hüseyin Yücel, geçtiğimiz sezonun ortasında gerçekleştirilen Kagawa transferinde de kilit rol oynamış, cebinden 750 bin Euro’luk kaynak yaratmıştı. bu sezon yeniden Kagawa transfer edilmeye çalışılırken, Japonya’da iş ilişkileri olan yücel tekrar devrede.

Orhan Yıldırım