Uzun bir süredir sağ bek arayışında olan Beşiktaş, aradığı ismi sonunda bulmuş gibi görünüyor. Arjantin'de yayın yapan TyC Sports adlı televizyon kanalında çalışan Juli Micheles'in takipçileriyle paylaştığı habere göre Siyah Beyazlı yönetim, Lanus forması giyen 25 yaşındaki futbolcu Leonel Di Placido'nun transferini bitirdi.

Micheles, iki kulübün transfer konusunda kesin anlaşmaya vardığını ve Arjantinli futbolcunun bu hafta sonundan evvel Türkiye'ye gelerek kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmenin altına imza atacağını duyurdu. Kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunan Tangocu için Siyah Beyazlılar'ın ödeyeceği bonservis hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Leonel Di Placido kimdir?

28 Ocak 1994 doğumlu olan Leonel Di Placido, geride kalan sezonda 24 maçta forma giyerken takımına 1 gol ve 2 asistlik bir katkıda bulundu. Piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen sağ bek oyuncusu, görev verildiği takdirde ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 1.76 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Arjantinli, kariyerinde bu güne dek yurt dışına hiç çıkmazken All Boys ve Tucuman takımlarında da top koşturdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler