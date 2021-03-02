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Beşiktaş'ın Yeni Malatya’yla 8. randevusu

Kara Kartal ve Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek.

01 Mart 2021, Pazartesi 23:38 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Yeni Malatya’yla 8. randevusu

İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş’ın 5, Yeni Malatyaspor’un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. 2017-2018’de 0-0 (d) ve 3-1’lik skorlar alan Siyah-Beyazlı ekip, önceki sezon oynanan iki maçta da rakibine 2-1’lik skorlarla üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul’da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı 2-0 yendi. Siyah-Beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

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