İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş’ın 5, Yeni Malatyaspor’un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. 2017-2018’de 0-0 (d) ve 3-1’lik skorlar alan Siyah-Beyazlı ekip, önceki sezon oynanan iki maçta da rakibine 2-1’lik skorlarla üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul’da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş’ı 2-0 yendi. Siyah-Beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.