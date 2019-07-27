Beşiktaş'ta yönetim kaptanlık görevinde de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Geçen sezon Kara Kartal’da kaptanlar sırasıyla kaleci Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal’dı. Kadro dışı kalan Tolga ile yollar ayrılırken Oğuzhan ve Necip'in düzenli olarak ilk 11’de forma giyememesi yönetimi harekete geçirdi.

11 yıllık aranın ardından geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a geri dönen Burak Yılmaz, sergilediği performans ile kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi.

33 yaşındaki golcü, sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da takım arkadaşlarına örnek bir futbolcu profili sergiliyordu. Başkan Fikret Orman’ın, ‘Kaptan’ olarak hitap ettiği tecrübeli yıldız, Abdullah Avcı’nın da onayıyla takımın yeni kaptanı oldu.

Orhan Yıldırım