Kara Kartal’da yeni teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sergen Ya lçın’la yolların ayrılmasının ardından görüşülen 10’a yakın isimden finale kalan 3 isimden orta karara varılabilen bir hoca çıkmamıştı. Vodafone Park’ta 2 gün önce yapılan ve 6 saat süren yönetim kurulu toplantısında; Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay isimleri üzerinde oylama yapan ancak seçim yapamayan idareciler, finali derbi sonrasına bırakma kararı aldı. Pazar günü Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Beşiktaş ’ın yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa derbide Siyah-Beyazlılar’ın başında Kayserispor mücadelesinde olduğu gibi Önder Karaveli görev yapacak.

Çıkış bedelini cebinden ödeyecek

Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril’i çalıştıran Bruno Pinheiro 1.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaşlı idareciler, 45 yaşındaki teknik adamı 600 bin Euro maaşa ikna etti. Eğer Başkan Ahmet Nur Çebi, Pinheiro’yu seçerse tecrübeli teknik adam kulübüne kendi cebinden 50 bin Euro çıkış maddesini ödeyip 6 kişilik ekibiyle Portekiz’den İstanbul’un yolunu tutacak. Aksi durumda Pinheiro’nun bir diğer Portekiz ekibi Braga’nın yeni hocası olması bekleniyor.

Çalışmalara başladı

Siyah-Beyazlılar’da yerli teknik adam konusunda listede yer alan isimlerden Şenol Güneş, İstanbul’a gelmişti. Tecrübeli çalıştırıcının, henüz resmi olarak teklif olmamasına rağmen Beşiktaş’ın son durumuyla ilgili olarak bilgi topladığı ifade edildi. Sivasspor ’dan ayrılığa hazır olan listedeki bir diğer aday Rıza Çalımbay ise Beşiktaş’ın kendisi hakkında vereceği kararı bekliyor.