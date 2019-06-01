Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’le yollarını ayırmasının ardından Abdullah Avcı’yla el sıkışmıştı. Bu gelişmenin ardından Başakşehir’le olan kontratını sonlandıran tecrübeli teknik adam, Başkan Fikret Orman ve kurmaylarıyla son detayları görüşmeye başlamıştı. 55 yaşındaki teknik adam, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde Başkan Fikret Orman ve yönetici Ahmet Ürkmezgil’le bir araya geldi. Avcı’nın Fikret Orman’la takımın son durumunu ve transfer planlamasını görüştüğü belirtildi. Toplantıda kulübün İdari Direktörü Ali Naibi’nin de bulunduğu ve takımdaki oyuncuların form durumlarıyla performans verilerini Avcı’ya ilettiği öğrenildi.

Resmi açıklama...

Başarılı çalıştırıcının görüşmede, kadroda bulunan oyunculardan birkaçıyla yolların ayrılması yönünde rapor verdiği kaydedildi. Avcı’nın; sözleşmesi biten; Tolga Zengin, Gökhan Töre, Adriano, Shinji Kagawa ve Mustafa Pektemek’in ayrılığına olumlu baktığı; Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens’in de gönderilmesine onay verdiği kaydedildi. Nevzat Demir Tesisleri’nin ardından soluğu bu kez kulübün Fulya’daki Hakkı Yeten Tesisleri’nde alan Avcı, genç oyuncularla ilgili olarak bilgi aldı. Deneyimli ismin Beşiktaş’la anlaşmasının resmi olarak her an duyurulabileceği bildirildi.