Genç Güven Yalçın’ın arkasında beklemesine rağmen küsmeyen ve çalışmalarını büyük bir istekle sürdüren Umut, karşılığını da derbide attığı golle aldı. Umut Nayir, derbide attığı golle gelecekteki maçlar öncesinde, geçen sezonun yıldızı Güven’in de 1 adım önüne geçti.

STİLİ ÇOK BENZİYOR

Hukuk Fakültesi’nde okuyan ve Osmanlıspor’da oynarken Beşiktaş’ın istediği Umut, hukuk bilgisine dayanarak sözleşmesini feshetmiş ve talep edilen çok yüksek bir bonservis yerine cüzi bir ücretle Siyah-Beyazlı takıma transfer olabilmişti. Beşiktaşlı taraftarlar ise Umut’un kafayla attığı golü, unutulmaz golcüsü Mario Gomez’in Fenerbahçe’ye yine kafayla attığı gole benzetti. Taraftarlar, iyi çalışması ve kendine bakması halinde Umut’un yeni Gomez olabileceğine inanıyor.

Kaynak: Güneş