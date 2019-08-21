Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın yanına forvet bakan Beşiktaş yönetimi, aradığı ismi İngiltere'de buldu... Bir süredir görüşme yapılan Everton'dan Cenk Tosun ve Niasse'de sonuca ulaşamayan siyah-beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie için çalışma başlattı. Transfer görüşmeleri için İngiltere'ye giden Başkan Fikret Orman, 24 yaşındaki Beninli forvetin kiralanması için kulübüyle masaya oturdu. Huddersfield, oyuncu için önce 8 milyon Euro'luk bonservis talep etti. Ancak siyahbeyazlılar bu transfer için kiralamanın yanı sıra 6 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifini sundu.

Yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, başkanın bu transferi bir an önce bitirip hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi istediği kaydedildi.

CENK KABUL ETMEDİ

Everton'da ilk iki lig maçında da yedek kulübesinden çıkamayan Cenk'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.

(Sabah)