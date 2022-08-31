Süper Lig'de 4. hafta geçilirken 10 puan toplayan Beşiktaş averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-Beyazlılar, Kayserispor, Karagümrük ve Sivasspor'u mağlup ederken Alanyaspor deplasmanında 3 farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük skorla sahadan berabere ayrılmıştı.

6 milyona geldi

Siyah-Beyazlılar, bu sezonun ilk transferini geçtiğimiz şubat ayında bir dönem Galatasaray 'da da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Gedson Fernandes'i alarak yapmıştı. Kara Kartal, KAP'a yaptığı açıklamada bonservisinin 6 milyon euroya alındığını ve oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelirin Beşiktaş ve Benfica arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacağını ifade etti.

Ismael'in değişilmezi oldu

Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'le birlikte iyi bir kamp dönemi geçiren Gedson Fernandes, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte kalitesini göstermeye başladı. 4 maçta da 90 dakika oynayan Gedson; Ersin, Saiss ve Rosier ile birlikte Ismael'in vazgeçilmez futbolcusu oldu.









Sivas maçına damga vurdu

Son oynanan Sivasspor maçında da sahaya 11'de çıkan ve 90 dakika forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Opta'nın verilerine göre Gedson Fernandes Sivasspor maçında Siyah-Beyazlı formayla en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan ve top kapan oyuncu oldu. 52 kez topla buluşan Gedson, 91,4 pas yüzdesiyle oynadı. 8 ikili mücadele kazanan Gedson, 7 tane de sahipsiz top kazandı. Portekizli futbolcu mücadeleyi 3 top kapma, 3 çalım ve 2 şut pası ile tamamladı.









Yeni Atiba!

Maçlardaki azmi ve temposuyla yorulmak bilmeyen Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı olarak adlandırıldı.

Bora Aslan/Fanatik Özel