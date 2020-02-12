Kara Kartal’ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, Siyah-Beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurdu. Beşiktaş’ın Süper Lig’de geçen hafta Gaziantep’le oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Ganalı futbolcu, cuma günü oynanacak Başakşehir maçında ilk 11’e geçiyor... İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve takım arkadaşları ile teknik ekiple de kısa sürede kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, İstanbul temsilcisi karşısında hücum hattında Burak Yılmaz’ın arkasında görev yapacağı öğrenildi.

Mücadeleye Adem Ljajic’in bölgesinde, 10 numara hattında başlayacak olan Boateng’in sahada kaldığı süre boyunca hem Burak Yılmaz’a pozisyon yaratıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışacağı bildirildi.

‘En rahat hissettiğim pozisyon’

Siyah-Beyazlılar’ın önceki idmanında Beşiktaş’taki oyun planlamasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kevin- Prince, “Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Günümüz futbolunda 10 numarada oyuncu kullanmak biraz zor. Takımlar buradaki oyuncularını biraz dönerek kullanıyor. Benim en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu” ifadelerini kullanmıştı.

Orhan Yıldırım