Sezonu çifte şampiyonlukla tamamladıktan sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olan Beşiktaş , transferde ayağını gazdan çekmiyor. Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira’nın transferlerinde mutlu sona ulaşan siyah beyazlılar, şimdi de gözünü Radja Nainggolan’a dikti. İnter’le sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki 10 numaranın transferinde sıcak saatler yaşanıyor.

Eşini ikna edebilirse...

Belçika basınından Gazet van Antwerpen, İnter ile yollarını ayıran tecrübeli 10 numara için Kartal’ın 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 2.4 milyon Euro maaş ile 800 bin Euro’ya varan bonus önerdiğini duyurdu. Eşi Claudia ve çocuklarıyla Cagliari’de yaşayan, geçen sezon da Cagliari’de forma giyen Nainggolan’a siyah beyazlıların, Sardunya ekibinin teklif ettiğinden çok daha fazla maaş önerdiği, bu noktada Beşiktaş’ın yarışta önde olduğu aktarıldı. Transferin olumlu ilerlediği bildirildi.

Godin’de rakip çıktı, Luiz gündemde

Kartal’ın stopere takviye için düşündüğü isimlerin başında gelen Cagliari’li Diego Godin’e eski hocası Manuel Pellegrini’nin çalıştırdığı Real Betis’in de talip olduğu öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş’ın, Brezilyalı ünlü savunmacı David Luiz’i de radarına aldığı öne sürüldü. Bununla beraber santrfor için Diego Costa’nın istekleri ile siyah beyazlıları yıldırmasının ardından rota alternatif isimlere döndü. Beşiktaş’ın Sporting Lizbon’lu golcü Andraz Sporar için temasta olduğu öğrenildi. (Hürriyet)