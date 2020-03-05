Bu sonucun ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde son 10 haftaya 5. sırada giren Kara Kartal, şampiyonluk yarışı için inancını koruyor. Üst sırada yer alan takımların ilerleyen haftalarda birbirleriyle oynayacak olmasına ek olarak Beşiktaş’ın da bu takımlarla maça çıkacak olmasını göz önünde bulunduran teknik direktör Sergen Yalçın, sonuna kadar yarışta yer almayı planlıyor. Yalçın, bu konuda son haftalarda performansı yükselişe geçen Burak Yılmaz’a güveniyor. Alanya maçında duble yaparak bu sezon ligde 10 gole ulaşan Burak da şovuna devam edip takımını yarışta tutmayı hedefliyor.