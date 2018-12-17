Beşiktaş'ın eski futbolcularından İlhan Mansız, geçtiğmiz yaz Guti'yle birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilmişti.

Siyah Beyazlılar'ın tarihindeki en önemli golcülerden biri olan Mansız, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren bir taraftara sert cevap verdi.

Instagram hesabından Münih'te çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Mansız'a bir taraftar, "Yardımcı antrenörsün, takımla ilgili paylaşım neredeyse yok bile sayfanda. Bence dön golfe, buz patenine, modelliğe falan. Pascal Nouma'dan örnek al biraz." yorumuyla tepki gösterdi.

Mansız'ın bu yoruma yanıtı ise "Teknik direktörlük ve antrenörlük Instagram üzerinden yapıldığında yüklerim merak etme." şeklinde oldu. Bu cevaba Siyah Beyazlı taraftarlar da destek verdi.