Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II'ye kiraladığı 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz, son dönemlerde oynadığı futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündeme geliyor.

Takımının son 6 lig maçında forma şansı bulamayan Ermeni futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu Siyah Beyazlı ekibe geri dönmesi beklenen Özbiliz'in cezasının ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler