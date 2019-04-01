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Beşiktaş'ın Willem II'ye kiraladığı Aras Özbiliz'e büyük şok!

Beşiktaş'ın Willem II'de kiralık olarak forma giyen futbolcusu Aras Özbiliz, Fortuna Sittard'ı 3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakıldı.

01 Nisan 2019, Pazartesi 16:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Willem II'ye kiraladığı Aras Özbiliz'e büyük şok!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Hollanda ekibi Willem II'ye kiraladığı 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz, son dönemlerde oynadığı futboldan çok disiplinsiz davranışlarıyla gündeme geliyor.

Takımının son 6 lig maçında forma şansı bulamayan Ermeni futbolcu, geçtiğimiz cumartesi günü Fortuna Sittard3-2 yendikleri maçta oyuna girmeyi reddettiği için kadro dışı bırakıldı. Sezon sonu Siyah Beyazlı ekibe geri dönmesi beklenen Özbiliz'in cezasının ne kadar süreceği ise belirsizliğini koruyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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