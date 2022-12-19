Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Burnley'den bedelsiz olarak kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un bonservisini almak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

ŞENOL GÜNEŞ'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN İSİMLER

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig ’e verilen arada İstanbul’daki ilk hazırlık programının ardından soluğu Antalya’da alan Siyah-Beyazlılar, 12 günü Serik’te geçirdi. Buradaki çalışmalarda performans olarak diğer isimlerin önüne geçen Gedson Fernandes ve Nathan Redmond, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in gözdeleri oldular. Portekizli futbolcunun orta alanda sorumluluk alıp oyunu her iki yönde çok etkili oynaması dikkat çekti. Radmond ise hücumda sıkıntı yaşanan her iki kanada hareketlilik getirdi.









ONUR İÇİN 3 MİLYON EURO!

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur için ilk etapta takas formülüyle operasyonu tamamlamayı düşünen Kara Kartal’ın planı tutmadı. Siyah-Beyazlı idarecilerin takas teklifine Kayserispor’dan, ‘Onur’u Trabzonspor da talip. Bonservisi için 3 milyon Euro talep ediyoruz’ cevabı geldi. Bu gelişme sonrasında Beşiktaş Kulübü’nün deneyimli isim için Kayseri’ye bu bedelin yarısı olan 1.5 milyon Euro’yu önerdiği bildirildi. Görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

VAN GAAL'DEN İTİRAF

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası macerasının ardından bir röportaj verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Hollanda'nın Arjantin karşısında attığı ikinci golle ilgili bir itirafta bulundu. Van Gaal, "Weghorst'un attığı ikinci goldeki serbest vuruş organizasyonu aslında Memphis Depay içindi, ancak Weghorst topu çok iyi önüne aldı ve önce sola doğru yönelip sağ ayağıyla çok iyi şekilde gol yaptı" ifadelerini kullandı.

WEGHORST PLANI HAZIR

Sabah'ın haberine göre; Burnley ile transfer görüşmelerine başlayacak olan Beşiktaş, Hollandalı oyuncu için planını hazırladı. Yapılan anlaşmaya göre 4 taksitte 10 milyon Euro ödemesi gereken Kartal, bu rakamı çok buluyor ve 5-6 milyon Euro civarına çekmeyi planlıyor.









TARAFTARA İŞ DÜŞÜYOR

Ancak burada Hollandalı golcünün tercihi de belirleyici olacak. Burnley'in Premier Lig'e dönmesi halinde 30 yaşındaki futbolcuyu geri çağırması da söz konusu ancak Beşiktaş'ta gördüğü ilgi ve taraftar sevgisi paraya ihtiyacı olmayan Weghorst için daha öncelikli konular olarak gösteriliyor. Beşiktaş da Burnley ile pazarlıklarda bunu koz olarak kullanacak.

SAISS, GAZİANTEP'TE YOK ADANA'YA BELKİ!

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'in hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyordu. Dünya Kupası'nda yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti endişelendiren 32 yaşındaki oyuncunun rötar yaptığı ve gelecek hafta döneceği belirtildi. 25 Aralık'taki Gaziantep maçında yer alamayacak olan Saiss'in Adana Demirspor sınavına yetişip yetişmeyeceği de yapılacak kontrolden sonra belli olacak.

İKİ GÜNLÜK İZİN SONA ERDİ

Beşiktaş'ta Antalya kampı sonrası takıma verilen iki günlük izin bitti. Siyahbeyazlılar çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başlayacak. Wout Weghorst'un da bugün itibariyle takımla çalışmalara katılması bekleniyor.







