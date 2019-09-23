Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta bileği bükülmüyor!
Bu sezon ligde ve Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Başakşehir’le oynayacakları mücadele öncesinde başarılı iç saha karnesine güveniyor. Vodafone Park’ta çıktığı son 13 lig maçında bileği bükülmeyen Beşiktaş, evindeki başarısını bugün de sürdürmeyi hedefliyor.
Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park’taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018’de 2-1’lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan Kara Kartal, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi.
Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.
Konuk ekip zorlanıyor
Turuncu-Lacivertliler, ligde Siyah-Beyazlılar’a konuk olduğu 11 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Beşiktaş Park’taki son galibiyetini 2010-2011’de Abdullah Avcı yönetiminde 2-0’lık skorla alan Başakşehir, diğer mücadelelerde ise 4 kez rakibine mağlup olurken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.
İki takım arasında Dolmabahçe’de oynanan son müsabakada da gülen taraf Beşiktaş olmuştu. Kartal, geçtiğimiz sezonun 28. haftasında Başakşehir’i 2-1 mağlup etmişti.