Beşiktaş, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 13 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Vodafone Park’taki son lig mağlubiyetini geçen sezonun 12. haftasında, 11 Kasım 2018’de 2-1’lik skorla Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan Kara Kartal, daha sonra evinde oynadığı maçlarda yenilgi görmedi.

Beşiktaş, sahasındaki son 13 müsabakadan 9 galibiyet, 4 beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlı takım, ayrıca ligde sahasındaki son 30 müsabakada ise gol atmayı başardı.

Konuk ekip zorlanıyor

Turuncu-Lacivertliler, ligde Siyah-Beyazlılar’a konuk olduğu 11 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Beşiktaş Park’taki son galibiyetini 2010-2011’de Abdullah Avcı yönetiminde 2-0’lık skorla alan Başakşehir, diğer mücadelelerde ise 4 kez rakibine mağlup olurken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Dolmabahçe’de oynanan son müsabakada da gülen taraf Beşiktaş olmuştu. Kartal, geçtiğimiz sezonun 28. haftasında Başakşehir’i 2-1 mağlup etmişti.