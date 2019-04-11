Beşiktaş İnönü Stadyumu 2013 yılının Haziran ayında yıkılmış ve yerine Vodafone Park için inşaat çalışmalarına başlanmıştı.

Stadın tamamlanması 1.065 gün sürdü ve 11 Nisan 2016 yılında Vodafone Park'ın açılışı yapıldı.

Beşiktaş tarihine unutulmaz anların yazıldığı Vodafone Park'ta siyah-beyazlılar iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İşte 45 saniyede unutulmaz anlara şahitlik eden Vodafone Park...