Süper Lig 'in 12. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş 'ta maçın kamp kadrosu belli oldu. Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş'ta sakatlık problemi nedeniyle Rachid Ghezzal kadroda yer almadı.

Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Emre Bilgin ve Oğuzhan Akgün de kadroda yer almayan diğer isimler oldular.

İşte Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Kevin Nkoudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst



