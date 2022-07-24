Süper Lig ekibi Beşiktaş iki transferi bitirme noktasına getirmiş fakat henüz resmiyete dökememişti.

TAYFUR TRANSFERİ SON DÜZLÜKTE

Siyah-beyazlı ekip Alanyaspor 'un 29 yaşındaki futbolcusu Tayfur Bingöl ile anlaşma sağlarken, kulübü ile de görüşmelere devam ediyor.

EMİRHAN'A KORKMAZ ENGELİ

Öte yandan Skorer'in edindiği bilgiye göre Çaykur Rizespor'un genç yıldızı Emirhan Topçu için de transferi bitirme noktasına gelen Beşiktaş'ın Bülent Korkmaz engeline takıldığı ortaya çıktı. Rize ekibinin teknik direktörü Korkmaz'ın henüz Emirhan'ın ayrılığına onay vermediği ve bu yüzden transferin resmiyet kazanmadığı öğrenildi.

VALERİEN'İN RAPORUNA 2-3 TRANSFER DAHA

Ayrıca Beşiktaş'ın Valerien İsmail’den gelecek rapora göre İspanya kampı sonrası 2-3 transfer hamlesi daha yapmayı planladığı öğrenildi.

Emirhan transferinin resmiyet kazanması sonrası siyah-beyazlı ekibin stopere ekstra bir hamle düşündüğü belirtildi. (Milliyet)