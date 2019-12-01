Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Sloven golcü Andraz Sporar, bu sezon Slovan Brastislava takımında 22 resmi maça çıktı ve 17 gol attı. Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Slovan Brastislava takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan 1994 doğumlu oyuncu, aynı zamanda ligin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor

Slovakya liginde en golcü oyuncu

2019-2020 sezonunda Slovakya Ligi'nde 17.hafta maçları oynanıyor ve Andraz Sporar attığı 11 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Sporar geçen sezonda 19 gol atıp Slovakya Ligi gol kralı olmuştu.

Beşiktaş'a karşı iki gol attı

Andraz Sporar, bu sezon Beşiktaş'a karşı oynanan ilk maçta iki gol birden atmıştı. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında dört gol, ön eleme turlarında bir gol atan Sporar ayrıca Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında da bir gol attı.

Milli Takım'da oynuyor

Slovenya A Milli Takım formasını 2015 yılında beri giren Andraz Sporar, Euro 2020 elemelerinde de kadroya çağrıldı. Sporar, Euro 2020 elemelerinde 8 maça çıkarken toplamda iki gol attı. Sporar görev yaptığı sekiz maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı.

Basel ile lig şampiyonluğu yaşadı

Andraz Sporar'ın kariyerinde Olimpija Ljubljana, Basel, A. Bielefeld ve Slovan Brastislava gibi takımlar var. Sporar 2015-2108 arasında görev yaptığı İsviçre'nin Basel takımında lig şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Ligi gruplarında da dört maça çıkan Sporar, ayrıca 2017-18 sezonunda Slovan Bratislava ile kupa şampiyonluğu yaşamıştı.