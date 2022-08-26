Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Dele Alli transferini yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında flaş haber olarak takipçileriyle paylaşırlarken, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de siyah-beyazlıların sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu sezon transferlerini duyurduğu videoların sonunda SMA hastalığına dikkat çekmesine sosyal medya hesaplarında yer verdi.

FIFA'nın sosyal medya hesabında, Beşiktaş 'ın Dele Alli transferini duyurduğu video alıntılanırken, "Kulübün platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarında 25 milyondan fazla görüntülenen tanıtım videosu, 100 binlerce beğeni aldı.

DHA