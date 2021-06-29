Beşiktaş , Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet bölgesi için geniş çaplı bir transfer listesi hazırlamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın listesinde yer alan futbolculardan birisi de Benfica'nın İsviçreli forveti Seferovic'ti.

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile karşılaşan İsviçre'de maça 11'de başlayan Seferovic, attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. 15. dakikada takımını öne geçiren Seferovic, 81. dakikada ise 3-1 geride olan takımının umutlarını yeşertecek golü kaydetti. 90. dakikada Gavranovic'in golüyle uzatmaya gitti. Seferovic, 97. dakikada oyundan çıktı.