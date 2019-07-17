Adriano'nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Flamengo'da forma giyen Perulu futbolcu Miguel Trauco'nun transferinde sona geldiği iddia ediliyordu. Oyuncunun ülkesinde yayım yapan Todo Sport gazetesi ise 27 yaşındaki savunmacının bonservisiyle ilgili flaş bir habere imza attı.

Gazete, sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Trauco için Flamengo kulübünün 3 milyon euroluk bir bonservis bedeli istediğini yazarken Ligue 1 ekibi Brest ve La Liga'dan Real Mallorca'nın da transfer için devrede olduğunu öne sürdü. Haberde söz konusu bedeli ancak Siyah Beyazlılar'ın ödeyebileceği, diğer kulüplerinse oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmayı umdukları ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler