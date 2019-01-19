Ryan Babel'i Fulham'a 2 milyon euro karşılığında gönderen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızın boşluğunu doldurmak için harekete geçtiği ve Marco Pjaca'yı transfer edeceği iddia edilmişti.

Juventus'un geçtiğimiz yaz 1 yıllığına Fiorentina'ya kiraladığı oyuncunun takımıyla sözleşmesini feshedeceği ve Siyah Beyazlılar'ın da 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için devrede olduğu yazılmıştı.

Yıldız ismin menajeri Marko Naletilic, Il Bianconero adlı internet sitesine yaptığı açıklamada Pjaca hakkındaki iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Pjaca, Floransa'da mutlu. Takım ve taraftarlarla arasında güçlü bir bağ var. Bu nedenle Fioretina'nın kendisine olan güveninin karşılığını vermek istiyor.

Dolayısıyla kendisinin Fiorentina'dan ayrılacağına yönelik iddiaları yalanlayabilirim. Juventus'a dönmesi ya da başka bir kulübe kiralanması söz konusu değil."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler