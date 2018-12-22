Uzun süren çalışmalar sonucunda teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncu izleme komitesinin ortak kararı ile Ocak ayı için transfer listesi hazırlandı. Kadrodaki eksikleri kapatmayı planlayan Kara Kartal’da öncelik santrfor bölgesine verildi. Golcü adayları arasında listenin en üst sırasında ise tanıdık isimler yer alıyor. 2014-15 sezonunda ve 2016-17’nın yarı döneminde Siyah-Beyazlı formayı giyen Demba Ba ile 2015-16’da Beşiktaş formasıyla ligde attığı 26 golle krallık yaşayan Mario Gomez en ciddi adaylar olarak dikkat çekiyor.

Visca ön planda

​İki yıldızın yanı sıra West Ham’lı Javier Hernandez ve Watford’lu Stefano Okaka da listede yer alıyor. Orta saha bölgesi için ise Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa ile yaklaşık 8 senedir Başakşehir’de oynayan Edin Visca adaylar arasında ön plana çıkıyor.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Beşiktaş, yine Fenerbahçe'nin sağ bek Şener Özbayraklı'ya gözünü dikti