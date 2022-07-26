Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, stoper konusunda da yeni bir gelişme yaşandı... Rıdvan Yılmaz'ın, Rangers'a transferi sonrasında planlar değişti. Piyasada stoper havuzundaki yerli kalitesi sol beke oranla daha geniş olduğundan Siyah-Beyazlılar stoperde hedefi Türkler'e çevirdi. Bu konuda Kaan Ayhan ve Mert Çetin'in ardından gündeme gelen bir diğer isim Lyon forması giyen Cenk Özkaçar oldu.

3'lüyü oynadı!

21 yaşındaki stoperin listede bu kadar öne çıkmasının en büyük sebebi ise geçen sezon kiralandığı Belçika ekibi Oh Leuven'de üçlü savunmada sık sık yer alması... Valerien Ismael'in de 3'lü oyun sistemi ana planı olduğu için Fransız hoca bu dizilişte daha önce forma giymiş ve bu sistemi ezberlemiş bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu paralelde de Cenk Özkaçar ismi listenin üst sırasında yazıyor.

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Kara Kartal'ın, milli takım havuzunda da yer alan genç stoper için satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Lyon'un kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Cenk 2020 yılında Altay'dan, Lyon'a 1.5 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli