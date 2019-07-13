İngiltere Championship Ligi takımlarından Nottingham Forest'ta forma giyen İranlı golcü Karim Ansarifard'ın yeni takımı belli oldu. Katar kulübü Al Sailiya, sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı açıklamada yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen 29 yaşındaki santrforu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kendisini iki yıllığına Katar ekibine bağlayan sözleşmenin altına imza atan Ansarifard'ın 10 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Geçtiğimiz sezonu ligde üçüncü sırada tamamlayan Al Sailiya, 2020 AFC Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılmaya hak kazanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler