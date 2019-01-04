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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Isimat Mirin'de son dakika gelişmesi...

Beşiktaş aradığı stoperi Hollanda'dan buldu. Siyah-Beyazlı takım PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki stoperNicolas Isimat Mirin için girişimlere başladı.

04 Ocak 2019, Cuma 16:19 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Isimat Mirin'de son dakika gelişmesi...

Pepe'nin ayrılığı yrılığı sonrası savunma hattına hattına yeni bir oyuncu katmak isteyen Beşiktaş, PSV Eindhoven forması giyen Nicolas Nicolas Isimat Mirin için temaslara başladı. 

Ntvspor'un haberine göre Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği Fransız stoper için Hollanda kulübü ileyapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı.

Bonservis bedeli konusunda konusunda PSV Eindhoven ile anlaşma anlaşma aşamasına aşamasına gelen Beşiktaş Beşiktaş yönetimi, transferi kısa süre içinde tamamlayıp, 27 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor.

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Isimat Mirin kimdir?

Rennes altyapısından yetişen Mirin, Fransa'da Valencienne ve Monaco formaları giydikten sonra 2014 yılında PSV Eindhoven'a transfer oldu. Son iki sezonda da 37 maça çıkan 1.87 boyundaki Fransız savunmacı, PSV Eindhoven ile 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve 2 Hollanda Süper Kupası zaferi yaşadı. Bu sezon 6 maçta görev alan Mirin, 1 gol attı. 27 yaşındaki oyuncu sezon başında başında da Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın gündemine gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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