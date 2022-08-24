Ligde oynadığı ilk üç maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ve 7 puanla zirvenin ortağı olan Beşiktaş , transferde de bombayı patlatmak istiyor. Everton'da forma giyen dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Dele Alli'yi gündemine alan siyah-beyazlılar, transferde mutlu sona çok yaklaştı.

Oyuncuyla anlaşma tamam

Beşiktaş'ın, transferine çok yakın olduğu Dele Alli'de ufak pürüzler yaşanması transferin gecikmesine sebep olmuştu. Dele Alli transferiyle ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. İngiliz yıldız Dele Alli için gün sayan siyah beyazlıların önündeki tek pürüzün satın alma opsiyonu olduğu belirtildi. Beşiktaş, İngiliz 10 numara ile anlaşmaya vardı.

Lampard'dan flaş sözler

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın menajeri Frank Lampard, Beşiktaş'ın transferde sona yaklaştığı Dele Alli hakkında açıklamalarda bulundu. İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Everton, Fleetwood Town deplasmanında 1-0 kazanarak tur atlarken Lampard mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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Frank Lampard, Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferinde ileri bir aşamaya geçildiğini itiraf etti. İngiliz menajer konuyla ilgili, "Dele Alli, Beşiktaş'a transfer olmak üzere. Henüz tam olarak gerçekleşmedi ancak çok yakın." ifadelerini kullandı.

Dele Alli, Frank Lampard'ın menajerlik koltuğuna geçmesinin ardından kış transfer döneminde Everton'ın yolunu tutmuştu.

İşte Beşiktaş'ın planı

26 yaşındaki futbolcunun transferinde sona yaklaşan Beşiktaş kısa süre içinde oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi ve sağlık testlerinin ardından sözleşme imzalamayı planlıyor. Dele Alli, Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak katılacak. Alli'nin satın alma opsiyonu 8 milyon euro olacak.

Kariyeri inişli çıkışlı bir performans gösteren Dele Alli'nin Süper Lig 'de nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu. Yazarımız Serkan Akcan ise konuyla ilgili Dele Alli değerlendirmesini bugünkü köşe yazısına taşıdı.

İşte yazarımız Serkan Akcan'ın Dele Alli hakkında yorumları:

Beşiktaş; taraftarı, stadı ve Avrupa’da olmadığından haftada 1 maçlık takvimiyle Dele Alli için uygun bir seçenek. Henüz 26 yaşında, iki sezon öncesine kadar Tottenham ve İngiltere Milli Takımı’nın üzerine plan yapılan futbolcusu için riske girmeye değer Dele Alli hamlesiyle, Ismael hoca geri dörtlüsünde sadece sağ stoperde yerli opsiyonuna sahip olacak gibi görünüyor. Eğer yerli-yabancı aritmetiğini bir yana bırakırsak Weghorst’un arkasında Nkodou-Alli-Ghezzal ile rüya gibi bir hücum hattı kurulabilir.

Önce Tottenham’daki konforlu oyun alanını, peşinden İngiltere Milli Takımı’nı kaybettikten sonra Everton’ı çıkış fırsatı olarak gören Dele Alli, Frank Lampard’ın masalında bir kahraman olmayı beklerken kendini çıkış kapısına doğru koşarken buldu. Sezonun son maçındaki Arsenal maçı hariç tek bir müsabakaya bile 11 başlayamayan Dele Alli, çok zorlandığı Premier Lig temposunun altında, hayata yeniden döneceği bir lig ve kulüp arıyor. Beşiktaş; taraftarı, stadı, tesisi ve Avrupa Kupası olmadığından haftada 1 maçlık takvimiyle Dele Alli için uygun bir seçenek. Bunun üzerine İstanbul’un futbolcular için yüksek yaşam standartları eklendiğinde Alli’nin önceliği olması bile beklenebilir.

Özne Dele’yse...

Beşiktaş cephesinden bakıldığında, ‘Dele Alli standardında bir 10 numaraya ihtiyaç var mı ve bu riske girmeye değer mi?’ sorusu sorulabilir. Sorunun öznesi Dele Alli ise cevabı evet olur. Henüz 26 yaşında, iki sezon öncesine kadar Tottenham ve İngiltere Milli Takımı’nın üzerine plan yapılan futbolcusu için o riske girmeye değer. Ne var ki, Beşiktaş’ı en zorlayacak kısım sahadaki yerli aritmetiğine uyum olacaktır. Dele Alli’ye sahada yer açmak için Valerien Ismail’in elinde çok fazla seçenek olmaması şimdilik en büyük handikap.

Ersin avantajı...

Alli gelirse, Ismael hoca kaleci Ersin avantajına rağmen geri dörtlüsünde sadece sağ stoperde yerli opsiyonuna sahip görünüyor. Merkezde ise Berkay ya da Salih’ten sadece bir tanesini kullanabilir. Zira Gedson’u kesmek kolay olmamakla birlikte Souza döndüğünde Ismael tercihlerinde daha da zorlanacaktır. Eğer yerli-yabancı aritmetiğini bir yana bırakırsak Weghorst’un arkasında N’Kodou-Alli-Ghezzal ile rüya gibi bir hücum hattı kurulabilir.

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