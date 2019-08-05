Hollanda basını, Heerenveen forması giyen ve yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Ben Rienstra'yla ilgili olarak Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir habere yer verdi. Ülkede yayım yapan Leeuwarder Courant gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu duyurdu.

Gazete, Heerenveen ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan Rienstra'nın Eredivisie Ligi'nin ilk haftasında Heracles'i 4-0 yendikleri mücadelede takımıyla son maçına çıktığını ve Türkiye'ye transferinin an meselesi olduğunu yazdı. Bu haber sonrası oyuncunun Beşiktaş'a geleceğine yönelik dedikodular yeniden alevlendi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler