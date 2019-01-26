Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri de Milan'da forma giyen 22 yaşındaki Hırvat futbolcu Alen Halilovic'ti.

Siyah Beyazlılar'ın transferini bitirmeye çok yakın olduğu iddia edilen ancak daha sonra Bologna'nın da gündemine gelen yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Milano ekibinin teknik patronu Gennaro Gattuso, 10 numara mevkiinde forma giyen oyuncuyu Serie A'da Napoli ile oynayacakları zorlu karşılaşmanın kadrosuna almadı.

Bu gelişme üzerine Halilovic'in Beşiktaş'a transfer olacağına yönelik dedikodular yeniden alevlendi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler