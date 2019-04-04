Beşiktaş'ın transfer bütçesi 10 milyon Euro

Kemer sıkma kararı alan Beşiktaş, takıma yazın yapılacak takviyeler için mütevazı bir rakam ayıracak.

04 Nisan 2019, Perşembe 08:20
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Beşiktaş'ın transfer bütçesi 10 milyon Euro

Beşiktaş'ta uzun süredir devam eden ekonomik problemler, yeni sezonda ciddi anlamda bütçe daralmasını beraberinde getirecek.

Şimdiden işin matematiğine başlayan siyah-beyazlı yönetim, yaz döneminde transfere sadece 10 milyon Euro ayırma kararı aldı. Bu rakamın içerisine bonservis bedelinin yanı sıra kadroya katılacak futbolcuların maaşlarını da dahil eden Beşiktaş, bütçeyi artırmak için de umudunu oyuncu satışına bağladı. Başkan Fikret Orman ve ekibi; Medel, Roco, Oğuzhan, Quaresma ve Larin'i gönderip transfere ek kaynak oluşturmayı planlıyor.

(Sabah)

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