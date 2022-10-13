Spor Toto Süper Lig ’de 10. hafta mücadelesinde pazar günü Trabzonspor ’u konu edecek Siyah-Beyazlılar’da teknik ekip, dev karşılaşmadan zaferle ayrılmak için yoğun mesaide bulunuyor. Bordo-Mavililer’in son karşılaşmalarını ekibiyle birlikte analiz eden Fransız teknik adamın, hafta sonunda 3-4-3 oyun dizilişinde değişime gidebileceği bildirildi. Takım antrenmanlarında farklı oyun formasyonları deneyen Ismael’in son olarak çift forvet sistemini denediği belirtildi. Ismael’in, Wout Weghorst’la birlikte Cenk Tosun’u ileri bölümde birlikte değerlendirdiği kaydedildi. Maç gününe kadar farklı planları denemeye devam edecek olan Ismael’in, Vodafone Park’ta zaferi getirmesi en yüksek sistemi sahaya süreceği belirtildi.

Başkan Çebi güven tazeledi

Dün, teknik direktör Valerien Ismael’le bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, genç teknik adamın yanında olduğunu bir kez daha tekrarladı. Başkan, “Burası Beşiktaş . Başarı kriteri olarak tek sonuç şampiyonluk. Size ve ekibinizle kurduğunuz kadroya güveniyorum. Biz şampiyon olacağız. Yapılan eleştiriler, kişisel olanlar dışında normal. Zira böyle güçlü bir takımdan beklenti büyük oluyor. Bizler idari olarak, sizler de saha içinde en iyisini yaparsanız hedefe ulaşırız. Başarı birlik ve beraberlik ile gelir. Her şartta desteğimiz tam” ifadelerini kullanarak güven tazeledi.

Orhan Yıldırım



