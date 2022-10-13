Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 16 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanacak maç öncesi siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Gedson Fernandes tempo artırmaya başladı.

GEDSON TEMPO ARTIRDI

Siyah-beyazlıların Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Trabzonspor maçında başarılı bir grafik çizmek için kolları sıvadı. Gedson Fernandes, Trabzonspor maçında farklı bir görev de üstlenecek.

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HÜCUMA SIK SIK ÇIKACAK

Teknik direktör Valerien Ismael, dev maçta 11'de başlatmayı düşündüğü Gedson'dan sık sık hücum hattına çıkmasını ve skor aramasını istedi.

BU SEZON 1 ASİST ÜRETTİ

Gedson, Fransız çalıştırıcının planına sadık kalacak. Gedson bu sezon 9 maçta 699 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

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