Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın, 21 kişilik maç kadrosu açıklandı.
Siyah Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Gökhan Gönül ve Dorukhan Toköz'ün kafileye dahil edilmediği görüldü.
Beşiktaş'ın 21 kişilik Trabzonspor deplasmanı kadrosu şu şekilde:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Gary, Medel, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, AdemLjajic, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek