Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında yarın (29 Eylül) saat 19.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Trabzonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Victor Ruiz ile cezalı olan Ljajic ve Elneny kadroda yok.

Kadroda şu isimler yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana tedavisine devam edilen Victor Ruiz katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, bugün saat 18.30’da özel uçakla Trabzon'a gidecek ve kampa girecek.