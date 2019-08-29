Ön libero mevkii için arayışta olan Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan Thiago Maia'yı transfer etmek istediği öne sürülmüştü. 22 yaşındaki Brezilyalı defansif orta saha oyuncusunun temsilcileri ve babası Joel Maia, konuyla ilgili olarak ülkelerinde yayım yapan O Globo gazetesine açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcunun menajerleri Siyah Beyazlılar'dan aldıkları teklifi reddettiklerini söylerken baba Joel ise "Oğlumun Beşiktaş'tan teklif aldığı doğru. Ancak şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Avrupa'da transfer penceresinin kapanacağı 1 Eylül'e kadar neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler