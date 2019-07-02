Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteğiyle hocalar ve scout departmanının çalışması için Ümraniye’de yeni bir bina yapılmaya başlandı. Siyah-beyazlı takımın ana binada teknik adamlardan uzak konaklamasını isteyen Avcı’nın, oyuncuların bir arada daha çok vakit geçirmeleri için bu kararı aldığı aktarıldı.

Yeni sezona teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayarak beyaz bir sayfa açan Beşiktaş Yönetimi, Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’ni de yeniliyor.

Şenol Güneş döneminde de gündeme gelen teknik adamlar ile takımı ayrı binalara yerleştirme projesini hayata geçirmek isteyen siyah-beyazlılar, teknik heyet ve scout departmanı için ayrı bina yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde tesisleri ziyaret eden mimarlarla bir toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, yeni binanın tüm detayları üzerinde fikirlerini söyledi. Ana binanın tamamen futbolculara verilmesini isteyen Avcı’nın, oyuncuların rahat etmesini istediği belirtildi.

Teknik heyete bağlı altyapı ve profesyonel ekibin tüm departmanlarının yeni binada olmasını isteyen Abdullah Avcı, ana binada kamp yapacak futbolcuların odaları ile dinlenme yerlerinin elden geçirilmesini de istedi. Futbol Şubesi Başkanı Ahmet Kavalcı ile Tesislerden Sorumlu Yönetici Melih Aydoğdu tüm mesaisini tesislerde harcarken, yatak çarşaflarından mobilyalara kadar birçok değişiklik yapılacak.

Beşiktaş’a gelir gelmez tesisleri gezen ve büyük ölçüde beğenen Abdullah Avcı’nın, “Ümraniye’de olması gereken her şey var. Sadece ufak tefek değişiklikler gerekiyor. Hocaların ayrı yerde olması önemli. Ana bina futbolculara kalsın ki kendi aralarında çok daha fazla vakit geçirsinler” diye konuştuğu aktarıldı. (Skorer)