2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Al Thumama Stadı’nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello’nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz’i 1-0’lık skorla geçti. Fas’a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fas forması giyen Walid Cheddira, 65. dakikada Selim Amallah’ın yerine oyuna girdi ve 90+3’te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

Yarı finale yükselen ilk Afrika takımı: Fas

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas, Portekiz’i 1-0 yenerek bir ilke imza attı. Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Dünya Kupası tarihinde daha önce 1990 yılında Kamerun, 2002 yılında Senegal ve 2010’da Gana çeyrek finalde elenip yarı finale yükselemedi.

Belçika ve Hırvatistan’ın olduğu gruptan lider çıkan, Son 16'da İspanya'yı deviren Fas, kupada çıktığı 5 mücadelede kalesinde sadece 1 gol gördü. Afrika ekibi maç sonunda, bu zafer pozunu verdi.









Romain Saiss oyundan sedyeyle çıktı

Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas’ın Portekiz’i 1-0 mağlup ettiği mücadelede, Fas forması giyen Beşiktaşlı savunma oyuncusu Romain Saiss, 57. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fas’ın kaptanına ilk müdahale saha içinde yapıldı. 32 yaşındaki oyuncu, 57. dakikada Achraf Dari’ye yerini bırakırken sedyeyle oyun alanının dışarına çıkarıldı.

Beşiktaş 'tan özel talep gitti

Beşiktaş'ın Romain Saiss için Fas'a Fransa maçı için özel bir talapte de bulunduğu, adalesinde hafif yırtık olan tecrübeli futbolcunun dev yarı finalde oynamaması için Fas milli takım doktorları ile görüşüldüğü iddia ediliyordu. Yıldız oyuncu, Fransa maçında takımını yalnız bırakmadı.









Romain Saiss: Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz

Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, Portekiz galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper tarihi başarılarıyla ilgili olarak, "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı, milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

'55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım'

Afrika temsilcisinin kaptanı Saiss, Portekiz karşılaşmasının 57. dakikasında kendini yere bırakmıştı. İlk müdahalenin saha içerisinde yapılmasından sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kalan tecrübeli oyuncu, "Son durumuyla ilgili olarak, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

21 dakika sahada kalabildi

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile kozlarını paylaşan Fas'ta takımı yalnız bırakmayan kaptan, Al Bayt Stadı'nda oynanan maça ilk 11'de başladı. Dün idmanda sadece düz koşu yapabilen Saiss, dev mücadeleyi tamamlayamadı. Bir hayli acı çektiği gözlenen kaptan, maçın henüz kenara değişiklik işareti yaptı ve 21. dakikada yerini Selim Amallah'a bıraktı.

Şenol Güneş'ten tebrik mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın Siyah Beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesajı yayımladı. Siyah Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.









FIFA'dan Beşiktaş'a 635 bin Dolar

FIFA, Katar'da düzenlenen turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı. Kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin Dolar ödeniyor. FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti. Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş aldı. Kulüp, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak. Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar 635 bin Dolar'ı kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas, finale çıkarsa bu rakam artacak.