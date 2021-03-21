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Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş 89. dakikada yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah Beyazlılar, Galatasaray'ın kaybettiği haftada rakibiyle puan farkını 1 puan açarken Fenerbahçe'yle ise aynı tuttu. İşte Beşiktaş'ın kalan maçları...

21 Mart 2021, Pazar 23:41 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları

Şampiyonluğun en büyüka dayı konumundaki beşiktaş, Fenerbahçe karşısında haftayı kârlı kapamış olsa da büyük fırsat tepki... 89'da Ozan Tufan'ın güzel golüne engel olamayan Kartal, 90 dakika içinde Altay Bayındır'ı da birçok pozisyonda geçemedi. Buna rağmen Siyah Beyazlılar'ın hala büyük avantajı var. Beşiktaş bay geçtiği haftayı tamamladığı için Galatasaray ve Fenerbahçe'den hala bir maçı eksik...

İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları;

Kasımpaşa (D)

Alanyaspor

BB Erzurumspor (D)

MKE Ankaragücü

Sivasspor (D)

Kayserispor

Çaykur Rizespor (D)

Hatayspor

Galatasaray (D)

Fatih Karagümrük

Göztepe (D)


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