Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş 89. dakikada yediği golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah Beyazlılar, Galatasaray'ın kaybettiği haftada rakibiyle puan farkını 1 puan açarken Fenerbahçe'yle ise aynı tuttu. İşte Beşiktaş'ın kalan maçları...
Şampiyonluğun en büyüka dayı konumundaki beşiktaş, Fenerbahçe karşısında haftayı kârlı kapamış olsa da büyük fırsat tepki... 89'da Ozan Tufan'ın güzel golüne engel olamayan Kartal, 90 dakika içinde Altay Bayındır'ı da birçok pozisyonda geçemedi. Buna rağmen Siyah Beyazlılar'ın hala büyük avantajı var. Beşiktaş bay geçtiği haftayı tamamladığı için Galatasaray ve Fenerbahçe'den hala bir maçı eksik...
İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları;
Kasımpaşa (D)
Alanyaspor
BB Erzurumspor (D)
MKE Ankaragücü
Sivasspor (D)
Kayserispor
Çaykur Rizespor (D)
Hatayspor
Galatasaray (D)
Fatih Karagümrük
Göztepe (D)