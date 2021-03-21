Şampiyonluğun en büyüka dayı konumundaki beşiktaş, Fenerbahçe karşısında haftayı kârlı kapamış olsa da büyük fırsat tepki... 89'da Ozan Tufan'ın güzel golüne engel olamayan Kartal, 90 dakika içinde Altay Bayındır'ı da birçok pozisyonda geçemedi. Buna rağmen Siyah Beyazlılar'ın hala büyük avantajı var. Beşiktaş bay geçtiği haftayı tamamladığı için Galatasaray ve Fenerbahçe'den hala bir maçı eksik...

İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'de kalan maçları;

Kasımpaşa (D)

Alanyaspor

BB Erzurumspor (D)

MKE Ankaragücü

Sivasspor (D)

Kayserispor

Çaykur Rizespor (D)

Hatayspor

Galatasaray (D)

Fatih Karagümrük

Göztepe (D)



